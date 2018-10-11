Ударило током: в Батайске едва не погибли подростки, решив забраться на крышу грузового поезда

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-11T12:49:42+03:00

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Южное следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось накануне, 10 октября, в Батайске. Предварительно известно следующее: примерно в 20 часов на 23 км станции «Батайск» подростки решили взобраться на вагон грузового поезда. При подъеме их ударило током высокого напряжения.

- Одного 16-летнего мальчика незамедлительно доставили в ЦРБ с 70% ожогов тела, - рассказали в Южном следственном управлении. - Другого ударной волной откинуло на насыпь, в результате чего он сломал руку, третий сверстник не пострадал.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и сотрудники станции, устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта запрещают движение по путям даже при отсутствии на них подвижных составов, не разрешается также подниматься на опоры, специальные конструкции сети и влезать на вагоны, цистерны и другие объекты в целях предотвращения контакта с проводами высокого напряжения.