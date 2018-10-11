2018-10-11T14:32:24+03:00
Общество

«Когда куча денег, чудеса каждый день происходят»: подписчики осудили жену шоумена Дмитрия Диброва

«Миссис Россия» рассказала о своем рецепте на каждый день
ГОШЕВ Игорь
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«Миссис Россия» рассказала о своем рецепте счастья на каждый день. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.«Миссис Россия» рассказала о своем рецепте счастья на каждый день. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Поклонники обрушились на «Миссис Россия» Полину Диброву с критикой. Причиной послужил пост, который супруга известного шоумена опубликовала в Инстаграм.

- Верите в чудеса? Лично я - да! - начала она свой рассказ. - Есть рецепт! Чтобы они с вами происходили, нужно быть открытым к ним. Радоваться и благодарить Бога за все! Еще важно ставить цель на день. Прям каждое утро ставить перед собой цель. А вечером благодарить за все, что произошло сегодня с тобой. Девочки, чудеса есть. И они очень хотят случиться именно с вами! Стучатся к вам давно! Впустите их в свою жизнь.

Однако не все были настроены так оптимистично.

- Конечно, когда куча денег, чудеса каждый день происходят, - написал один из Интернет-ползователей. - Почему-то с моей ипотекой - ничего. Нет волшебства.

- Я не верю, может потому что со мной не происходили чудеса, - поддержал его другой.

Но многие поблагодарили многодетную мать за настрой и пообещали начать верить в чудо.

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