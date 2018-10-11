2018-10-11T14:55:23+03:00
Общество

«Неужели все действительно так ванильно?»: третья жена Тарасова показала суперплоский живот после родов

Пара отметила три месяца со дня рождения дочери
ГОШЕВ Игорь
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Анастасия стала мамой всего несколько месяцев назад. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Анастасия стала мамой всего несколько месяцев назад. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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На днях футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией из Ростовской области отметили три месяца со дня рождения дочери. Трогательные посты по такому случаю супруги опубликовали в социальных сетях.

- Три месяца Милане Дмитриевне, - ввел в курс дела подписчиков спортсмен и поблагодарил третью супругу: «Спасибо, любимая, за дочь».

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Три месяца Милане Дмитриевне Спасибо, любимая, за дочь .
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Сама же Анастасия Тарасова рассказала, как ей дались первые месяцы материнства.

- С появлением доченьки жизнь изменилась кардинально, - написала она. - Недавно у меня спросили: неужели все действительно так ванильно? Можно ли больше реальных фактов? Конечно же, не бывает все чудесно. Очень важно осознать до появления ребенка в семье, что жизнь будет другая. Нужно принять данный факт, что первое время вы подстраиваетесь под ребенка - кормление, прогулки, общение. Первое время не получится уйти на встречу с подружками и обсуждать дела насущные с бокалом полусухого красного. Отнестись к этому с позитивом.

Многие поблагодарили молодую мать за откровенность. Тем более, что младенческие хлопоты не могут длиться вечность.

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МИЛАНОЧКЕ 3 МЕСЯЦА
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- Пост очень подбодрил, спасибо! - написала одна из подписчиц. - Я пять дней как мама и поняла, что поспать три часа подряд это не позволительная роскошь.

Но были и те. Кто придрался к внешнему виду красавицы:

- Зачем оголять живот, - спросил у модели один и Интернет-пользователей. - Хвастайтесь, что у вас типа живот плоский? Поверьте, вы не одна такая.

Пост о радостях материнства набрал почти 70 тысяч лайков.

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