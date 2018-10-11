«Неужели все действительно так ванильно?»: третья жена Тарасова показала суперплоский живот после родов
На днях футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией из Ростовской области отметили три месяца со дня рождения дочери. Трогательные посты по такому случаю супруги опубликовали в социальных сетях.
- Три месяца Милане Дмитриевне, - ввел в курс дела подписчиков спортсмен и поблагодарил третью супругу: «Спасибо, любимая, за дочь».
Сама же Анастасия Тарасова рассказала, как ей дались первые месяцы материнства.
- С появлением доченьки жизнь изменилась кардинально, - написала она. - Недавно у меня спросили: неужели все действительно так ванильно? Можно ли больше реальных фактов? Конечно же, не бывает все чудесно. Очень важно осознать до появления ребенка в семье, что жизнь будет другая. Нужно принять данный факт, что первое время вы подстраиваетесь под ребенка - кормление, прогулки, общение. Первое время не получится уйти на встречу с подружками и обсуждать дела насущные с бокалом полусухого красного. Отнестись к этому с позитивом.
Многие поблагодарили молодую мать за откровенность. Тем более, что младенческие хлопоты не могут длиться вечность.
- Пост очень подбодрил, спасибо! - написала одна из подписчиц. - Я пять дней как мама и поняла, что поспать три часа подряд это не позволительная роскошь.
Но были и те. Кто придрался к внешнему виду красавицы:
- Зачем оголять живот, - спросил у модели один и Интернет-пользователей. - Хвастайтесь, что у вас типа живот плоский? Поверьте, вы не одна такая.
Пост о радостях материнства набрал почти 70 тысяч лайков.