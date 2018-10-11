В Азовском районе в аптеке изъяли 1,5 тысяч упаковок наркосодержащих лекарств без документов

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-11T15:01:55+03:00

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Сотрудники полиции и бойцы подразделения «Гром» нагрянули в кулешовскую аптеку в рамках серии рейдов по выявлению незаконной продажи наркосодержащих лекарств. В подсобном помещении и кассовой зоне обнаружили более полутора тысяч упаковок с препаратами.

- Необходимые документы, а также журнал учета регистрации отсутствовали, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Ростове можно приобрести наркотики в обычной аптеке. Рецептурные препараты или, как их еще называют, «аптечные наркотики» продают в этом южном городе, абсолютно не стесняясь, и днем, и ночью на каждом углу. Владельцы аптек имеют миллиардные прибыли. От того число круглосуточных точек продажи лекарств растет, как грибы после дождя.