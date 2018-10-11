Москва передала Ростову-на-Дону 14 обещанных троллейбусов

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-11T17:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва передала Ростову-на-Дону 14 троллейбусов, 7 из которых особо большого класса, на безвозмездной основе. Об этом сегодня, 11 октября, журналистам сообщил градоначальник донской столицы Виталий Кушнарев. Он заверил, что этот транспорт находится в хорошем техническом состоянии, и поблагодарил Правительство Москвы за помощь. Правда, физически сами машины еще прибыли на юги из федерального центра.

В мэрии напомнили, что сегодня на Ростова действует пять троллейбусных маршрутов. В распоряжении городского транспортного предприятия имеется 51 троллейбус. В скором времени предусмотрено восстановление маршрутов: № 8, 9, 10, 12 и 14, а также восстановление маршрута № 7 «Центральный рынок - Сельмаш» с капитальным ремонтом контактной сети протяженностью около 10 километров. Все это предполагается сделать до конца 2019 года.

Кроме того, чиновники планируют развивать электротранспорт в городе и за счет электробусов. Пока имеется только одна такая единица. 14 октября она выйдет на маршрут № 88, с заездом к зданию исторического парка «Россия – моя история».