2018-10-12T10:07:11+03:00
Общество

НЛО в Ростове-на-Дону: в ночном небе над городом сняли горящий объект

Видео НЛО в Ростове-на-Дону снова вызывает споры горожан
Илья БОГОМОЛОВ
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Горящий объект пролетел над домами. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Горящий объект пролетел над домами. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Вечером, 11 октября, ростовчанин снял в небе над донской столицей некий горящий объект. В темном небе с приличной скоростью летела пылающая огнем точка.

- Что это может быть? - спросил очевидец у подписчиков городского паблика.

Часть комментаторов, как всегда, предположили, что это проделки пришельцев. Но неверящие в инопланетян ростовчане настаивают на варианте китайского фонарика.

Горящий объект в небе над Ростовом 11.10.2018 .Ростов-на-Дону Главный

- Бумажный мусор, который романтично отправляют в небо недалекие парочки. Мне такой однажды на капот приземлился во время движения, горящий, - рассказала подписчица Инна Иванова.

Напомним, ранее федеральные власти объявили войну китайским "небесным фонарям".

- Неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня нельзя использовать в поселках, городах и на расстоянии меньше сотни метров от зеленых массивов, - гласит введенный пункт противопожарных правил.

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