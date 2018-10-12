НЛО в Ростове-на-Дону: в ночном небе над городом сняли горящий объект

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-12T10:07:11+03:00

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Вечером, 11 октября, ростовчанин снял в небе над донской столицей некий горящий объект. В темном небе с приличной скоростью летела пылающая огнем точка.

- Что это может быть? - спросил очевидец у подписчиков городского паблика.

Часть комментаторов, как всегда, предположили, что это проделки пришельцев. Но неверящие в инопланетян ростовчане настаивают на варианте китайского фонарика.

Горящий объект в небе над Ростовом 11.10.2018 .Ростов-на-Дону Главный

- Бумажный мусор, который романтично отправляют в небо недалекие парочки. Мне такой однажды на капот приземлился во время движения, горящий, - рассказала подписчица Инна Иванова.

Напомним, ранее федеральные власти объявили войну китайским "небесным фонарям".

- Неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня нельзя использовать в поселках, городах и на расстоянии меньше сотни метров от зеленых массивов, - гласит введенный пункт противопожарных правил.