В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на капитана теплохода за контрабанду 50 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-12T10:05:54+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался капитан теплохода. Согласно официальной версии Южной транспортной прокуратуры и следствия, мужчина незаконно переместил через таможенную границу крупную сумму денег.

- В сентябре нынешнего года в ходе проведения сотрудниками Южной таможни оперативно-розыскных мероприятий на теплоходе, находящемся у причала в акватории морского порта Ростов-на-Дону, в каюте капитана был обнаружен сейф, где находились более 50 тысяч долларов США, - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Как оказалось, капитан «забыл» указать деньги в декларации, а это уже уголовное преступление. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф - от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы.