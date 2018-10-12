2018-10-12T10:24:36+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно

Выясняем, какая погода ждет горожан на выходные 13-14 октября 2018 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет горожан на выходные 13-14 октября 2018 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет горожан на выходные 13-14 октября 2018 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Фото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно. По крайне мере, если верить прогнозам синоптиков.

Так, в пятницу, 12 октября, ожидается до плюс 17 градусов и без осадков. Временами порывы ветра будут доходить до 13 метров в секунду. Но к вечеру он стихнет, а температура воздуха опустится до отметки в плюс девять градусов. В субботу, 13 октября, горожан ждет солнечный день. Температура днем от 11 до 17 со знаком плюс. Ветер будет северо-восточный. Его скорость составить от трех до девяти метров в секунду. А в воскресенье, 14 октября, от 12 до 19 тепла, будет светит солнце, ветер будет дуть с той же силой. Атмосферное давление - выше нормы до 764 миллиметров ртутного столба.

Начало рабочей недели будет держаться в той же поре^ солнце, тепло и без дождей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на капитана теплохода за контрабанду 50 тысяч долларов
НЛО в Ростове-на-Дону: в ночном небе над городом сняли горящий объект
Москва передала Ростову-на-Дону 14 обещанных троллейбусов
В Азовском районе в аптеке изъяли 1,5 тысяч упаковок наркосодержащих лекарств без документов
В Ростове-на-Дону разрабатывают автомат для заваривания свежего чая
«Неужели все действительно так ванильно?»: третья жена Тарасова показала суперплоский живот после родов
«Когда куча денег, чудеса каждый день происходят»: подписчики осудили жену шоумена Дмитрия Диброва
Ударило током: в Батайске едва не погибли подростки, решив забраться на крышу грузового поезда
В Ростове-на-Дону будут судить экс-инспектора отдела автотранспортного надзора за взятку в 90 тысяч рублей
«Вот это булки!»: откровенное фото звезды Playboy Марии Лиман залайкали в Интернете
"Цвет настроения черный": невеста Баскова в мини поразила поклонников
В Ростовской области досрочно освободили 241 заключенного
Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем по отношению к своему организму
В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ
В Таганроге откроется Российско-Кубинский научно-исследовательский центр
Защиту прав потребителей в Интернете обсудят в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону арестовали пятерых молодых людей, которые напали на автоинспекторов
В Ростовской области выросло число пожаров
Электрички, соединяющие Ростов-на-Дону с украинской границей, поменяли расписание
В братском городе Глазго Ростов-на-Дону перепутали с Москвой