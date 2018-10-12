СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-12T10:24:36+03:00

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно. По крайне мере, если верить прогнозам синоптиков.

Так, в пятницу, 12 октября, ожидается до плюс 17 градусов и без осадков. Временами порывы ветра будут доходить до 13 метров в секунду. Но к вечеру он стихнет, а температура воздуха опустится до отметки в плюс девять градусов. В субботу, 13 октября, горожан ждет солнечный день. Температура днем от 11 до 17 со знаком плюс. Ветер будет северо-восточный. Его скорость составить от трех до девяти метров в секунду. А в воскресенье, 14 октября, от 12 до 19 тепла, будет светит солнце, ветер будет дуть с той же силой. Атмосферное давление - выше нормы до 764 миллиметров ртутного столба.

Начало рабочей недели будет держаться в той же поре^ солнце, тепло и без дождей.