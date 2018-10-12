2018-10-12T10:35:19+03:00
Общество

Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда

Выясняем, где и когда В Ростове-на-Дону будут отключать свет с 16 по 20 октября 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда В Ростове-на-Дону будут отключать свет с 16 по 20 октября 2018 .Выясняем, где и когда В Ростове-на-Дону будут отключать свет с 16 по 20 октября 2018 .Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда. Уже известно, что электричества не будет в домах, которые расположены в разных районах города. Цель отключений — профилактические работы, для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества*

16 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Павлодарская 24-120, 65-183; ул. Безымянная Балка 138-210

17 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Немировича-Данченко 61-75, 64-744; ул. Калитвинская 11-17; ул. Подъездная 1-35, 2-28; ул. Шеболдаева 28-32; пер. Педагогический 30-48, 33-47; пер. Каляевский 36-54, 29-47; пер. Боевой 46-64, 37-55; пер. Орджоникидзе 51-69, 43-54; пер. Ашхабадский 37-55, 22-40

18 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Кропоткина 8-54, 5-43; ул. Профинтерна 30-60; ул.Тоннельная 3-9; ул. Ивана Франко 3-15, 2-20; пер. Полюсный; пер. Челюскина; пер. Соликамский; пер. Тихвинский; пер. Боржомский; пер. Ферганский

23 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Таганрогская 6-16; ул. Земельная 1-29, 2-26; ул. Большевистская 1-43, 2-28; ул. Северо-Кавказская 7-45, 2-42; пер. Владивостокский 15-29, 18-54; пер. Стекольный 10-20, 7-9

24 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Таганрогская 75-131; ул. Ташкентская 90-152, 77-139; ул. Тульская 2-30, 13-25; пер. Авиамоторный 1-7, 2-8

до 18 октября с 09:00 до 17:00:

- пер. Норильский 38-42, 15-17А; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40;

до 19 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193

до 20 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38

*По данным Донэнерго.

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