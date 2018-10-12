2018-10-12T10:46:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов

Госавтоинспекторы вместе с чиновниками из регионального минтранса обнаружили два десятка нарушений
Ольга ГОПАЛО
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Госавтоинспекторы вместе с чиновниками из регионального минтранса обнаружили два десятка нарушений у таксистов.Госавтоинспекторы вместе с чиновниками из регионального минтранса обнаружили два десятка нарушений у таксистов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В начале октября в Ростове-на-Дону чиновники из регионального минтранса совместно с госавтоинспекторами провели рейд, который был направлен на соблюдение водителями действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

В итоге, за пять дней они обнаружили два десятка нарушений. В их числе - незаконная установка на транспортное средство фонаря и цветографической схемы легкового такси, а также осуществление деятельности без разрешения. За каждое из данных деяний могут наказать рублем. Штраф, предусмотренный законодательством, составляет пять тысяч рублей. Причем наказание относится непосредственно к самому водителю.

Также во время рейда были зафиксированы факты установки газового оборудования без разрешения. А в этом случае машину вообще могут отправить на штрафстоянку.

В региональном правительстве добавили, что в отношении всех нарушителей были составлены администативные протоколы.

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