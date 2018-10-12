2018-10-12T10:55:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение

Водителей предупредили чиновники из городского Департамента транспорта
Ольга ГОПАЛО
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Водителей предупредили чиновники из городского Департамента транспорта.Водителей предупредили чиновники из городского Департамента транспорта.Фото: Сергей ГАПОН
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В Ростове-на-Дону сразу в двух районах города будет ограничено движение. Об этом сообщили чиновники городского Департамента транспорта. В частности, до 10 ноября ожидается ограничение движения транспортных средств по улице Малиновского в створе дома под номером три. Там уже ведутся работы по прокладке ливневой канализации, из-за чего перекрыта одна полоса.

Кроме того, до 28 декабря будет продлено частичное ограничение движения транспортных средств по правой полосе проспекта Шолохова - на участке от улицы 14-я Линия до площади Энергетиков (в направлении площади). А также по улице 14-я Линия - на участке от проспекта Шолохова до улицы Текучева (в направлении последней) и по улице 1-й Конной Армии на участке от улицы Текучева до площади Комбайностроителей (в направлении площади). Там в настоящее время также идут работы по строительству кабельной линии к одной из многоэтажек.

Водителей просят учитывать эту информацию и искать дополнительные пути объезда.

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