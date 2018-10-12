2018-10-12T11:05:30+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере

Модель рассказала, что для нее это уже стало привычкой
ГОШЕВ Игорь
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Ростовская привычка передвигаться по городу в багажнике. Фото: инстаграм Марии Лиман.Ростовская привычка передвигаться по городу в багажнике. Фото: инстаграм Марии Лиман.
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Судя по постам в Инстаграм, модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман сейчас гостит в родном городе. Такой вывод можно сделать по последним фото, которые она публикует в Сети. На одной из них красавица сидит в багажнике дорогой иномарки с бутылкой газировки в руках.

- Пока опасные ребята снаружи, - подписала она снимок. - Ростовская привычка передвигаться по городу в багажнике.

Однако поклонники обратили внимание не столько на сказанное, сколько на нестандартный внешний вид сексуальной брюнетки. На фото она в коротеньких шортиках и бюстгальтере. Если бы звезда Playboy действительно появилась в таком виде на улицах южного города, то вряд ли осталась бы незамеченной для городских пабликов.

Но поклонники оценили фото брюнетки и осыпали ее комплиментами, большинство из которых на английском языке.

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