Ипотека по двум документам: ставки снижены

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-12T11:41:27+03:00

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Многие ипотечные заемщики часто сталкиваются с ситуацией, когда отсутствие белой зарплаты или невозможность предоставить полный комплект документов, уменьшают шансы получить одобрение по кредиту. Что может предложить ВТБ таким заемщикам, и какие условия распространяются на покупку недвижимости или рефинансирование действующего жилищного кредита рассказал управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.

Владимир Викторович, есть ли в банке специальные предложения для клиентов, которые хотели бы взять жилье в ипотеку, но не могут предоставить необходимые справки?

Конечно, мы прекрасно понимаем, что далеко не все заемщики работают официально. Поэтому для таких случаев у нас существует эксклюзивная программа «Победа над формальностями». Она позволяет оформить заявку на ипотеку без подтверждения дохода, только при предоставлении двух документов – паспорта и СНИЛС. При этом минимальный размер первоначального взноса при покупке готового жилья составляет 40% от общей стоимости объекта, а строящегося – 30%. После чего клиент получает решение в течение нескольких часов.

Не придется ли данной категории заемщиков переплачивать за кредит? На сколько отличаются ставки от стандартных ипотечных программ?

Наше предложение является одним из лучших на рынке. Совсем недавно мы снизили на 0,7% ставки по программе «Победа над формальностями». Базовая ставка по ней теперь равна 9,6%. Если же клиент решил приобрести квартиру площадью более 65 кв. м., то уровень ставки будет еще ниже - 8,9%. Также доступно рефинансирование под 9,3%, с размером кредита не более 50% от стоимости недвижимости. Решение принимается в течение пяти дней.

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