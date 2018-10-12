«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-12T11:22:53+03:00

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На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой в Инстаграм снова кипят страсти. Повод для них - фотография, которую опубликовала красавица. На ней она стоит лицом к воде на заграничном курорте Ницца во Франции.

- Вокруг многие стали ставить на первое место карьеру, деньги и работу от заката до заката, потому что вроде все так живут и всем так надо, - подписала она фотокарточку. - А я давно для себя решила, что дело жизни должно зажигать душу, по другому даже не знаю как можно выжить. Уверена: не важно, чем конкретно ты занимаешься, главное, что чувствуешь в этот момент! Хоть сто раз мне скажут, что свою работу любит только Джулия Робертс, я все равно буду зажигать свои огни и верить, что любой человек может быть счастливым и получать удовольствие от своей деятельности, если занимается «своим» делом и находится на «своем месте». И только нам решать, где оно это наше «место под солнцем» - в шалаше , за рулем или на другом конце света! И речь здесь не только про работу.

kottova Вокруг многие стали ставить на первое место- карьеру, деньги и работу от заката до заката...

Но поклонников больше заинтересовал не смысл сказанного, а голая грудь, которую продемонстрировала певица. Народ тут же стал в комментариях подшучивать по этому поводу: «Опа на обнаженка», «Красавица, красавица, повернись ко мне передом, а к морю задом», «Фотограф в шедевре вообще мышей не ловит. Шедевр спереди! Так ему и передай»

- Как говорится, о диете лучше рассуждать после обеда, а о работе - стоя с голой грудью с видом на море в Ницце, - прокомментировал фото один из Интернет-пользователь.