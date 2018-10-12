2018-10-12T11:33:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом

Пикантные дивы попали на видео
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане обсуждают видео, снятое вечером 11 октября под путепроводом у здания Пригородного вокзала. Очевидцы засняли, как две нетрезыве барышни сняли верхнюю одежду и, оставшись в бюстгальтерах, принялись танцевать. Девушки совсем не стеснялись демонстрировать свои прелести и приставали к прохожим (видео 18+).

- Говорит: "Дай сто рублей, и я разденусь". Были б нормальные бабы, я бы дал и триста рублей, - рассказывает очевидец за кадром.

В комментариях ростовчане отмечают, что дам пятница началась уже в четверг. Многие удивляются, как им не холодно бегать полуголыми в октябре.

- Я именно оттуда на машине отъезжал после работы, они мне кричали, мол, включай музыку, давай потанцуем, - комментирует ростовчанин Василий.

- А вас удивляют бухие бабы в лифчиках? В период ЧМ у нас и тр...ались в парках. Теперь ничего не удивляет, - пишет местная жительница Екатерина.

- Женюсь. Надо почаще на вокзале тусить. Такое пропускаем... - посетовал горожанин Виктор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно