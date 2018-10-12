В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-12T11:33:53+03:00

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Ростовчане обсуждают видео, снятое вечером 11 октября под путепроводом у здания Пригородного вокзала. Очевидцы засняли, как две нетрезыве барышни сняли верхнюю одежду и, оставшись в бюстгальтерах, принялись танцевать. Девушки совсем не стеснялись демонстрировать свои прелести и приставали к прохожим (видео 18+).

- Говорит: "Дай сто рублей, и я разденусь". Были б нормальные бабы, я бы дал и триста рублей, - рассказывает очевидец за кадром.

В комментариях ростовчане отмечают, что дам пятница началась уже в четверг. Многие удивляются, как им не холодно бегать полуголыми в октябре.

- Я именно оттуда на машине отъезжал после работы, они мне кричали, мол, включай музыку, давай потанцуем, - комментирует ростовчанин Василий.

- А вас удивляют бухие бабы в лифчиках? В период ЧМ у нас и тр...ались в парках. Теперь ничего не удивляет, - пишет местная жительница Екатерина.

- Женюсь. Надо почаще на вокзале тусить. Такое пропускаем... - посетовал горожанин Виктор.