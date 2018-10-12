В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
В социальной сети появилось видео ДТП, которое произошло на улице Профсоюзной в Ростове утром, 11 октября. Рядовую, на первый взгляд аварию, записала камера видеорегистратора. Но в данном случае важен не самом момент удара, а обстоятельства происшествия.
- Девушка с ребенком на руках решила перебежать дорогу в неположенном месте. Из-за этого нескольким автомобилям пришлось применить экстренное торможение. В итоге "Инфинити" догнала "Тойоту Камри", - рассказал автор видео.
Автомобилист призвал пешеходов не кидаться под авто, тем более с детьми на руках.
- Для пешехода в этот раз все обошлось, но пострадали водители, - подытожил очевидец.
В комментариях ростовчане пишут, что шоферы в данном случае тоже виноваты: один уступил дорогу пешеходу в неположенном месте, второй не выдержал дистанцию.