2018-10-12T11:49:05+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию

Инцидент попал на видео
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.
Изменить размер текста:

В социальной сети появилось видео ДТП, которое произошло на улице Профсоюзной в Ростове утром, 11 октября. Рядовую, на первый взгляд аварию, записала камера видеорегистратора. Но в данном случае важен не самом момент удара, а обстоятельства происшествия.

- Девушка с ребенком на руках решила перебежать дорогу в неположенном месте. Из-за этого нескольким автомобилям пришлось применить экстренное торможение. В итоге "Инфинити" догнала "Тойоту Камри", - рассказал автор видео.

rostov_roadsrostov_roads
Девушка с ребенком на руках, перебегающая через дорогу спровоцировала ДТП.
804 отметок «Нравится»128 комментариевInstagram

Автомобилист призвал пешеходов не кидаться под авто, тем более с детьми на руках.

- Для пешехода в этот раз все обошлось, но пострадали водители, - подытожил очевидец.

В комментариях ростовчане пишут, что шоферы в данном случае тоже виноваты: один уступил дорогу пешеходу в неположенном месте, второй не выдержал дистанцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно