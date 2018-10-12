Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-12T12:48:47+03:00

Автобусы в Платов. Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт".

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Из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов поедут большие автобусы. С 5 декабря в городе введут новый маршрут № 700, на которому будут работать 12 автобусов большой вместимости и 12 - малой вместимости. Областной минтранс объявил конкурс на данные перевозки.

Как сообщает ресурс "Ростовский городской транспорт" схема нового маршрута будет следующей: Привокзальная площадь - улица Красноармейская - Театральный проспект - проспект Шолохова - Аксайский проспект - трасс М-4 "Дон" - северный подъезд к аэропорту Платов.

Промежуточные остановки предусмотрены у Пригородного автовокзала, старого аэропорта, в городе Аксае, а также у поселка Красный Колос.

Напомним, ранее были введены две маршрута до Платова - № 285 и 286, - на которых работали только микроавтобусы. Поле запуска № 700 их, возможно, уберут.