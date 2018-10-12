В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-12T13:03:52+03:00

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В субботу, 13 октября, в Ростове-на-Дону состоится осенний субботник. Его цель - привести город в порядок и подготовить его к началу зимнего сезона.

А потому в каждом районе развернутся работы по уборке стихийных навалов мусора и ликвидации свалок, обрезке поросли и покосу сорной растительности, выгребанию газонов, по ремонту и мойке цоколей, ограждений мостов и пешеходных ограждений, очистке объявлений и граффити с фасадов зданий, водосточных труб, опор электросетей освещения, уборке и привидению в порядок дворовых территорий, улично-дорожной сети города и т.д. А еще проведут уборку на пустырях и на берегах водоемов.

Ожидается, что на улицы города выйдут чиновники, коммунальщики, волонтеры, люди из области культуры, здравоохранения, образования, торговли, а также студенты. Кроме того, добровольцев ожидают все районы донской столицы. Участникам выдадут необходимый инвентарь: перчатки, лопаты, мусорные мешки.

КОНКРЕТНО

Информацию о местах проведения массовых работ по уборке можно получить в МКУ «Управление благоустройства» районов города:

- МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района» - 233-92-11;

- МКУ «Управление благоустройства Железнодорожного района» - 244-54-70;

- МКУ «Управление благоустройства Кировского района» - 240-83-60;

- МКУ «Управление благоустройства Ленинского района» - 261-92-63;

- МКУ «Управление благоустройства Октябрьского района» - 210-08-81;

- МКУ «Управление благоустройства Первомайского района» - 252-78-16;

- МКУ «Управление благоустройства Пролетарского района» - 283-06-16;

- МКУ «Управление благоустройства Советского района» - 222-29-82.