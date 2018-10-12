2018-10-12T14:36:44+03:00
Общество

В Ростовской области застрелили бешеного шакала

Теперь на территории охотхозяйства будут вакцинировать животных
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области новая вспышка бешенства. Как сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных, при проведении плановых мероприятий по регулированию численности диких плотоядных животных на территории Манычского охотхозяйства были добыты четыре головы шакала. Учитывая ситуацию с бешенством, в лабораторию направили биологический материал. Специалисты дали один положительный ответ.

- В связи с выявлением заболевания в районе начали проводить специальные мероприятия по ликвидации и недопущению распространения инфекции, в том числе обследуют близлежащий населенный пункт – Насосную станцию, - пояснили в ведомстве. - Охотники, в свою очередь, усилят меры по снижению численности шакалов, волков и лис.

Напомним, это девятый случай выявления бешенства на территории Ростовской области.

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