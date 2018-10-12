Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-12T14:37:12+03:00

Игра состоится на "Ростов-Арене" через две недели. Фото: ФК "Ростов".

Посмотреть игру команды Валерия Карпина против одного из аутсайдеров чемпионата России можно за 200 рублей с любого места

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Футбольный клуб «Ростов» решил, судя по всему, еще выше поднять планку посещаемости своих домашних матчей, уже не довольствуясь 62-м местом в рейтинге европейских клубов по среднему количеству зрителей на матче (порядка 30,1 тысячи человек), и устроил «аукцион неслыханной щедрости», объявив распродажу билетов на матч 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Анжи», который занимает сегодня 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

- На эту игру действует специальное предложение, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в стане «желто-синих». - Билеты любой категории, включая Hospitality (в акции, впрочем, не участвуют вип-трибуны и скайбоксы. - прим ред.), стоят по 200 рублей. Приглашаем болельщиков занять самое комфортное место!

Поединок состоится 17 октября, начало в 19.00.

Добавим, что предыдущий домашний матч на «Ростов-Арене», с «Оренбургом», команда Валерия Карпина проиграла со счетом 0:1.