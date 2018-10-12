2018-10-12T14:37:12+03:00
Спорт

Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»

Посмотреть игру команды Валерия Карпина против одного из аутсайдеров чемпионата России можно за 200 рублей с любого места
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Игра состоится на "Ростов-Арене" через две недели.Игра состоится на "Ростов-Арене" через две недели.Фото: ФК "Ростов".
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Ростов» решил, судя по всему, еще выше поднять планку посещаемости своих домашних матчей, уже не довольствуясь 62-м местом в рейтинге европейских клубов по среднему количеству зрителей на матче (порядка 30,1 тысячи человек), и устроил «аукцион неслыханной щедрости», объявив распродажу билетов на матч 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Анжи», который занимает сегодня 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

- На эту игру действует специальное предложение, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в стане «желто-синих». - Билеты любой категории, включая Hospitality (в акции, впрочем, не участвуют вип-трибуны и скайбоксы. - прим ред.), стоят по 200 рублей. Приглашаем болельщиков занять самое комфортное место!

Поединок состоится 17 октября, начало в 19.00.

Добавим, что предыдущий домашний матч на «Ростов-Арене», с «Оренбургом», команда Валерия Карпина проиграла со счетом 0:1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно