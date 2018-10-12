2018-10-12T15:51:15+03:00
Спорт

Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России

В РПЛ назвали даты проведения матчей на стадии 1/8 финала турнира
Семён Иванов
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В прошлом сезоне, когда Кокорин приезжал с "Зенитом" в Ростов-на-Дону, команда Валерия Карпина еще играла на "Олимпе-2".В прошлом сезоне, когда Кокорин приезжал с "Зенитом" в Ростов-на-Дону, команда Валерия Карпина еще играла на "Олимпе-2".Фото: ФК "Ростов".
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Российская премьер-лига представила даты проведения клубами матчей в рамках 1/8 финала Кубка России: в одном из поединков ФК «Ростов» будет принимать на своем поле питерский «Зенит».

Встреча состоится 1 ноября на «Ростов-Арене».

Между тем, совершенно очевидно, что, если даже клуб с берегов Невы не станет разрывать контракт с проштрафившимся во время пьяного «рейда» по Москве Александром Кокориным, который вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым принял участие в избиении нескольких человек, на поле в Ростове-на-Дону его точно не будет: он попросту не успеет выйти из СИЗО, куда футболист был помещен под стражу на два месяца.

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