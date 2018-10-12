Часть западного жилмассива в Ростове-на-Дону на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-12T17:00:48+03:00

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Ростовский водоканал сообщает о грядущих отключениях в западной части города. В связи с переврезкой водопроводной линии в переулке Майкопском с 9 часов утра среды, 17 октября, до 9 утра следующего дня будет прекращено водоснабжение в границах: проспект Стачки – улица Республиканская - улица Вагулевского - улица Мичуринская – переулок Защитный. В такую широкую территорию подпадают сотни домов.

Коммунальщики заранее приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что уже известны адреса плановых отключений света в Ростове с 16 по 20 октября. Электричества не будет в домах, расположеных в разных районах города.