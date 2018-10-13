2018-10-13T08:23:46+03:00
Происшествия

Соцсети: на Таганрогской произошла массовая авария с пострадавшими

Снимки последствий уже появились в городском паблике
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 12 октября, на Таганрогской произошла массовая авария. Очевидцы выложили последствия столкновения в социальную сеть.

- Есть пострадавшие, одного человека зажало в машине, - сообщил автор поста и фото. - Большая пробка в обе стороны.

По словам родственника одного из участников аварии, произошло следующее (орфография и пунктуация сохранены): «Дед ехал со стороны Стройгородка и в какой-то момент решил повернуть через двойную сплошную (ехал с поворотником). Но понял, что не успевает. Дернул руль в обратную сторону. От маневра Жигуль начало кидать в стороны, и в этот момент он столкнулся лоб в лоб с такси (Логан), а женщина на ВАЗ2113 догнала Логан».

По словам ростовчанина, пострадали два человека - его дедушка (перелом левой ноги) и пассажирка такси, у которой травма лица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге с 15 октября на две недели ограничат движение по Большому проспекту
В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками
Часть западного жилмассива в Ростове-на-Дону на сутки останется без воды
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно