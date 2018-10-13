Соцсети: на Таганрогской произошла массовая авария с пострадавшими

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-13T08:23:46+03:00

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В минувшую пятницу, 12 октября, на Таганрогской произошла массовая авария. Очевидцы выложили последствия столкновения в социальную сеть.

- Есть пострадавшие, одного человека зажало в машине, - сообщил автор поста и фото. - Большая пробка в обе стороны.

По словам родственника одного из участников аварии, произошло следующее (орфография и пунктуация сохранены): «Дед ехал со стороны Стройгородка и в какой-то момент решил повернуть через двойную сплошную (ехал с поворотником). Но понял, что не успевает. Дернул руль в обратную сторону. От маневра Жигуль начало кидать в стороны, и в этот момент он столкнулся лоб в лоб с такси (Логан), а женщина на ВАЗ2113 догнала Логан».

По словам ростовчанина, пострадали два человека - его дедушка (перелом левой ноги) и пассажирка такси, у которой травма лица.