2018-10-13T08:33:14+03:00
Происшествия

В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге вынесли приговор подростку, который обвинялся в сбыте. Согласно официальной версии, несовершеннолетний 4 апреля 2016 года напротив магазина «Виктория» «незаконно сбыл лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии порошкообразное вещество белого цвета, производное наркотического средства N-метилэфедрон в значительном размере».

- Продавец получил 2 000 рублей, а также часть наркотического средства для личного употребления, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, представитель которой поддерживал обвинение в суде.

Подросток признан виновным в инкриминируемом деянии и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками. Фото: ГУ МВД России по РО

В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками.Фото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

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