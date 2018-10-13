2018-10-13T10:44:47+03:00
Общество

Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазина

Налетчика удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазинаПод Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазинаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Под Ростовом задержали мужчину, которого подозревают в нападении на продавца магазина. Преступление произошло в Мясниковском районе.

- За полчаса до разбойного нападения злоумышленник осмотрелся в продуктовом магазине, убедился в отсутствии посторонних и вышел, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Ростовской области. - На улице, чтобы стать неузнаваемым, он переоделся, снова зашел в помещение, достал газовый пистолет и потребовал у продавца деньги.

В это время к магазину подъехал автомобиль, что напугало налетчика. Он ретировался без добычи, а продавец позвала на помощь. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, ранее судимый 40-летний житель Кагальницкого района по-соседству трудился разнорабочим.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, несмотря на то, что одну из главных улик - оружие - он успел выбросить.

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