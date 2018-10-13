Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазина
Под Ростовом задержали мужчину, которого подозревают в нападении на продавца магазина. Преступление произошло в Мясниковском районе.
- За полчаса до разбойного нападения злоумышленник осмотрелся в продуктовом магазине, убедился в отсутствии посторонних и вышел, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Ростовской области. - На улице, чтобы стать неузнаваемым, он переоделся, снова зашел в помещение, достал газовый пистолет и потребовал у продавца деньги.
В это время к магазину подъехал автомобиль, что напугало налетчика. Он ретировался без добычи, а продавец позвала на помощь. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, ранее судимый 40-летний житель Кагальницкого района по-соседству трудился разнорабочим.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, несмотря на то, что одну из главных улик - оружие - он успел выбросить.