Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазина

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-13T10:44:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Ростовом задержали мужчину, которого подозревают в нападении на продавца магазина. Преступление произошло в Мясниковском районе.

- За полчаса до разбойного нападения злоумышленник осмотрелся в продуктовом магазине, убедился в отсутствии посторонних и вышел, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Ростовской области. - На улице, чтобы стать неузнаваемым, он переоделся, снова зашел в помещение, достал газовый пистолет и потребовал у продавца деньги.

В это время к магазину подъехал автомобиль, что напугало налетчика. Он ретировался без добычи, а продавец позвала на помощь. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, ранее судимый 40-летний житель Кагальницкого района по-соседству трудился разнорабочим.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, несмотря на то, что одну из главных улик - оружие - он успел выбросить.