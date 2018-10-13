2018-10-13T11:21:44+03:00
Происшествия

Жительницу Константиновского района обокрала подруга, приехавшая к ней в гости

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Жительницу Константиновского района обокрала подруга, приехавшая к ней в гости.Жительницу Константиновского района обокрала подруга, приехавшая к ней в гости.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Константиновском районе под следствием оказалась местная жительница, которую подозревают в краже. Жертвой злоумышленницы стала ее знакомая.

- В отдел МВД России поступило заявление о краже, - рассказали «КП-Ростов» в правоохранительных органах. - Женщина пояснила, что из ее квартиры украли ювелирные украшения. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, незадолго до обнаружения пропажи у нее была в гостях 32-летняя знакомая. Она переночевала, а затем уехала. Стражи порядка нашли эту девушку и опросили. Она призналась в краже и рассказала, что успела продать украденные украшения, а деньги потратила. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что подозреваемая возместила ущерб, ей грозит суд.

Напомним, в Мясниковском районе задержали мужчину, который с пистолетом ворвался в продуктовый магазин и требовал деньги. Теперь ему "светит" семь лет.

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