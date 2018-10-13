Житель Ростова-на-Дону обманул интернет-магазин, заменив дорогие телефоны на сахар

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-13T13:53:06+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался местный житель, которого подозревают в мошенничестве. Он попытался обмануть интернет-магазин.

- Гражданин заказал на сайте два мобильных телефона и зарядное устройство, после чего с покупателем созвонился курьер и уточнил адрес доставки товара, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Перед оплатой подозреваемый попросил подождать курьера в коридоре, пока он проверит телефоны и зарядку у себя в комнате.

Спустя несколько минут злоумышленник вернул посылку, заявив, что передумал, мол, не устраивает цвет гаджета. Курьер, ничего не заподозрив, вернул коробку на склад. Уже позже работники магазина при вскрытии нашли там не сотовые телефоны, а пакеты с сахаром и листы бумаги.

Во время допроса 24-летний местный житель признался, что заранее подготовил подделку. Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.