2018-10-13T13:53:06+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону обманул интернет-магазин, заменив дорогие телефоны на сахар

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону под следствием оказался местный житель, которого подозревают в мошенничестве. Он попытался обмануть интернет-магазин.

- Гражданин заказал на сайте два мобильных телефона и зарядное устройство, после чего с покупателем созвонился курьер и уточнил адрес доставки товара, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Перед оплатой подозреваемый попросил подождать курьера в коридоре, пока он проверит телефоны и зарядку у себя в комнате.

Спустя несколько минут злоумышленник вернул посылку, заявив, что передумал, мол, не устраивает цвет гаджета. Курьер, ничего не заподозрив, вернул коробку на склад. Уже позже работники магазина при вскрытии нашли там не сотовые телефоны, а пакеты с сахаром и листы бумаги.

Во время допроса 24-летний местный житель признался, что заранее подготовил подделку. Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области Алексей Дулимов
14 октября жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье и сделать прививку от гриппа
Жительницу Константиновского района обокрала подруга, приехавшая к ней в гости
Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазина
В Таганроге с 15 октября на две недели ограничат движение по Большому проспекту
В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками
Соцсети: на Таганрогской произошла массовая авария с пострадавшими
Часть западного жилмассива в Ростове-на-Дону на сутки останется без воды
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно