2018-10-13T15:55:38+03:00
Общество

Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области Алексей Дулимов

Он был известным юристом и защитником
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Алексей Дулимов ушел на 78 году жизни. Фото: сайт Адвокатской палаты Ростовской областиАлексей Дулимов ушел на 78 году жизни. Фото: сайт Адвокатской палаты Ростовской области
Изменить размер текста:

Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области, председатель Президиума коллегии адвокатов донского региона Алексей Григорьевич Дулимов. Об этом с прискорбием сообщило региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».

Слова соболезнования родным и близким выражают жители города, общественные деятели и журналисты. Алексей Дулимов был известным защитником, профессионалом с большой буквы и уважаемым человеком. За заслуги он был отмечен многочисленными наградами, лауреат национальной премии в области адвокатской деятельности в номинации «За честь и достоинство».

«Комсомольская правда-Ростов» выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14 октября жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье и сделать прививку от гриппа
Житель Ростова-на-Дону обманул интернет-магазин, заменив дорогие телефоны на сахар
Жительницу Константиновского района обокрала подруга, приехавшая к ней в гости
Под Ростовом мужчина с пистолетом напал на продавца магазина
В Таганроге с 15 октября на две недели ограничат движение по Большому проспекту
В Таганроге подростка приговорили к четырем годам за торговлю наркотиками
Соцсети: на Таганрогской произошла массовая авария с пострадавшими
Часть западного жилмассива в Ростове-на-Дону на сутки останется без воды
Кокорина не ждать: Форвард «Зенита» не успеет выйти из СИЗО к матчу с «Ростовом» в Кубке России
Налетай, не скупись: «Ростов» устроил распродажу билетов на матч с «Анжи»
В Ростовской области застрелили бешеного шакала
В Ростове-на-Дону горожан приглашают на субботник
Ростов-на-Дону и аэропорт Платов соединят автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону девушка с ребенком на руках, перебегая дорогу, спровоцировала аварию
В Ростове-на-Дону две женщины принялись раздеваться и танцевать под мостом
«Опа на обнаженка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова обнажила грудь на заграничном курорте во Франции
Ипотека по двум документам: ставки снижены
Звезда Playboy Мария Лиман колесит по Ростову-на-Дону в коротеньких шортиках и бюстгальтере
В Ростове-на-Дону на Западном и Сельмаше ограничат движение
В Ростове-на-Дону пять дней ловили таксистов-нелегалов
Плановые отключения света в Ростове-на-Дону 16-20 октября 2018: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 13-14 октября 2018: будет тепло и солнечно