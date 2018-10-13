Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области Алексей Дулимов

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-13T15:55:38+03:00

Он был известным юристом и защитником

Изменить размер текста: A A

Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области, председатель Президиума коллегии адвокатов донского региона Алексей Григорьевич Дулимов. Об этом с прискорбием сообщило региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».

Слова соболезнования родным и близким выражают жители города, общественные деятели и журналисты. Алексей Дулимов был известным защитником, профессионалом с большой буквы и уважаемым человеком. За заслуги он был отмечен многочисленными наградами, лауреат национальной премии в области адвокатской деятельности в номинации «За честь и достоинство».

«Комсомольская правда-Ростов» выражает глубокие соболезнования родным и близким.