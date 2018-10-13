В Аксайском районе задержали подозреваемого в серии квартирных краж

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-13T20:21:01+03:00

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В Аксайском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии краж. По версии правоохранительных органов, он проникал в чужие жилища, откуда тащил деньги, золото и драгоценности.

- В дежурную часть обратился местный житель и сообщил о пропаже золотых изделий общей стоимостью 70 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Позже к правоохранителям обратились еще двое потерпевших с подобными заявлениями.

Полицейские установили, что к серии преступлений причастен 39-летний местный житель. Он, как пояснили в полиции, наблюдал за квартирами, убеждаясь, что дома никого нет, через окна проникал в жилища. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей. Оперативникам уголовного розыска удалось изъять часть украденных украшений.