В Ростовской области неизвестные сожгли ночью два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-14T09:15:27+03:00

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В Аксае в ночь на субботу, 13 октября, сгорели два автомобиля, припаркованные возле многоквартирного дома. ЧП произошло, как уточнили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области, во дворе по адресу ул. Ломоносова, 3.

- О возгорании стало известно в четыре утра, в тушении принимали участие четыре человека личного состава, одна единица спецтехники, полностью справиться с огнем удалось в течение пятнадцать минут, - отметили в ведомстве.

Впрочем, судя по фото, машины спасти совершенно не удалось. Что именно послужило причиной возгорания, выясняют дознаватели, но вот владельцы сгоревших «десятки» и «Форда» предполагают, что это был поджог.

- Утро добрым не бывает! Если вдруг есть свидетели, отзовитесь, - написала в соцсети Наталья Березина, приложив соответствующий снимок с места происшествия.