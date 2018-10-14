2018-10-14T10:46:28+03:00
Общество

Более тысячи тонн мусора вывезли с улиц Ростова-на-Дону в ходе общегородского субботника

В масштабной уборке южной столицы приняли участие свыше пятидесяти тысяч горожан
Александр СТЕПАНОВ
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В каждом районе южной столицы были определены наиболее значимые территории, в которых и развернулись основные работы. Фото: пресс-служба мэрии.В каждом районе южной столицы были определены наиболее значимые территории, в которых и развернулись основные работы. Фото: пресс-служба мэрии.
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В общеобластном субботнике, состоявшемся 13 октября и ставшим итогом осеннего «Месячника чистоты», приняли участие около 51 тысячи ростовчан, которые с помощью свыше девятисот единиц специализированной техники собрали и вывезли с улиц, скверов и парков южной столицы более тысячи тонн мусора.

- Наиболее масштабные работы по санитарной очистке и уборке были организованы на территории сквера им. Чуковского, парка Авиаторов, а также Александровской рощи вдоль объездной дороги по ул. Вересаева, а также на ряде других объектов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в горадминистрации. - Таковые были определены в каждом из восьми районов. В уборке участвовали и чиновники, и депутаты, и предприятия и организации со своими коллективами, и волонтеры и обычные ростовчане, неравнодушные к внешнему облику своих дворов и города в целом.

В центральном, Кировском, районе, например, основные действия развернулись на ул. Левобережной, возле водноспортивного кластера «Акватория» (на южном подходе к «Ростов-Арене»), рядом с мемориалом «Тачанкой», на южных склонах сквера им. Седова и на лестнице, ведущей к Парамоновским складам, в парке им. 1-го Мая.

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