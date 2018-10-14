ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с французским «Брестом» во 2-м туре Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-14T11:12:36+03:00

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Гандболистки «Ростов-Дона» сыграли вничью с французским «Брестом» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Счет уже на второй минуте открыли хозяйки площадки - броском с линии по центру, но гостьи сумели быстро сначала сравняться по количеству забитых мячей, а потом и выйти вперед. Удерживать зыбкое преимущество в один-два мяча удавалось до конца первого тайма, однако на последней минуте «Брест» сравнял счет (15:15) - и тогда главный тренер ростовского клуба Амброс Мартин взял тайм-аут, после которого Анна Сень вывела «Ростов-Дон» перед самым перерывом вперед - 15:16.

Во втором тайме игра шла, что называется, мяч в мяч — и после того, как Вяхирева забила очередной мяч в ворота соперниц, ставший 29-й голом в этой встрече, казалось, что ростовчанкам удастся завершить игру победой, но «Брест» сумел вновь сравнять.

Матч завершился ничьей — 29:29.

Напомним, «Ростов-Дон» успешно стартовал в Лиге чемпионов сезона 2018/2019, одержав победу над «Сэвеховом» из Швеции (30:21).

В следующем туре, 20 октября, ростовчанки сыграют с «Копенгагеном».