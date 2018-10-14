В Ростове-на-Дону подросток рассказал, как его преследовал маньяк-педофил

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-14T13:38:58+03:00

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В Интернет-пабликах южной столицы бурно обсуждается пост, написанный от имени некоего 15-летнего Дмитрия Ростовского, который сообщил, что в субботу, 13 октября, его преследовал маньяк-педофил.

- Сегодня в 22 часа я шел из гостей от «Роствертола» до моего дома на пересечении ул. Ларина и Погодина, - сообщил подросток. - И сзади меня шел мужчина лет 30-40, толком не разглядел. Я шел пешком по улице Ларина. Увидев его, я перешел на другую сторону улицы, и он тоже. Потом снова на другую сторону и опять за мной и так еще дважды. Я понял, что он идет за мной. Потом он ускорился и вообще начал бежать. И я дал деру. Хорошо, что рядом были замудренные дворы. Там очень много развилок. Я еле убежал, хорошо, что вовремя достал ключи. Я успел зайти в подъезд, а дверь подъезда захлопнулась прям перед его носом. А вот если бы я не достал ключи, он бы меня догнал. Сейчас он до сих пор ошивается возле моего подъезда. Думает, наверное, что я не в этом доме живу. А я смотрю на него из окна.

Мнения пользователей соцсетей в комментариях разделились: одни полагают, что это очередной фейк-страшилка, распространяемый кем-то с непонятными целями, другие уверены, что полиции следует обратить внимание на эту историю.

Между тем, официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу информации, изложенной в посте подростка, не поступало