В соцсетях предупреждают о беременной воровке, орудующей в церквях Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-14T14:02:22+03:00

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Прихожан храмов в Ростове-на-Дону просят быть внимательнее во время церковных служб, которые проходят в воскресенье, 14 октября, в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

- На территории Старо-Покровского храма на Б. Садовой женщина просила милостыню, утверждая, что ей нужно приобрести билеты до Краснодара, - рассказали очевидцы в соцсетях. - Говорила, что у нее четверо детей и что ее бросил муж. А сама, воспользовавшись ситуацией, украла мобильный телефон из сумки прихожанки. По факту кражи возбуждено уголовное дело!

Уточняется, что женщина, судя по внешнему виду, беременная, ей на вид 25-30 лет, рост 160-170 см, лицо округлое, черные густые волосы зачесаны назад. В тот момент была одета в длинную коричневую куртку, темно-синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто опознал ее на фото, просят обращаться в полицию.