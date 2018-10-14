В Ростовской области подразделения 150-й дивизии уничтожили условного противника, заманив его в танковую засаду

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-14T16:18:04+03:00

Всего к учениям в рамках сдачи итоговой проверки за 2018 год привлечены более полутора тысяч бойцов и свыше 200 единиц боевой техники. Фото: пресс-служба ЮВО.

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Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, отработали задачи маневренной обороны. Учения проходили на Кадамовском полигоне, расположенном под Новочеркасском.

- Танковый батальон занял оборону и вступил в бой с превосходящими силами условного противника — к тому же, по замыслу, проведение этого маневра осложнялось противодействием вражеских подразделений радиоэлектронной борьбы, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» подробности начальник пресс-службе ЮВО Вадим Астафьев. - В ходе выполнения поставленной задачи личный состав отошел на заранее подготовленные позиции, оборудованные фортификациями, вынудив противника продолжать наступление, завлекая его в район, где была организована танковая засада.

Астафьев отметил, что сосредоточенным огнем из 125-миллиметровых орудий танков Т-72Б3 и 30-миллиметровых автоматических пушек БТР-82А полноразмерные мишени, имитировавшие танки и живую силу противника, были уничтожены.