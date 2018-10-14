Благотворительный хоккейный «Матч добра» в Ростове-на-Дону собрал 327 тысяч рублей в помощь детям-сиротам

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-14T17:30:25+03:00

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Хоккейный «Матч добра» с участием ХК «Ростов», играющего в ВХЛ, и любительского клуба «Атаман», состоялся в южной столице.

Ледовый поединок вышел зрелищным, интересным, ярким и завершился со счетом 8:5 в пользу профессионалов. По итогам благотворительного матча, который проводился в помощь подопечным фонда «Я без мамы» - детям, оставшимся без попечения родителей, и ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, удалось собрать 327,3 тысячи рублей.

- Это не только средства от продажи билетов, которые, кстати, болельщики раскупили всего за два дня, но и пожертвования от зрителей, спонсоров и партнеров проекта, более 150 тысяч, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» организаторы. - Кроме того, на матч зрители пришли с мягкими игрушками, и после финальной сирены устроили «игрушкопад». Все 185 плюшевых подарка передадут маленьким воспитанникам социальных учреждений города Ростова.

А завершился «Матч добра» автограф-сессией болельщиков с хоккеистами обеих команд: спецзрителями на этой игре стали воспитанники школы-интерната №38 для слабовидящих детей и подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова-на-Дону.