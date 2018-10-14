2018-10-14T17:30:25+03:00
Спорт

Благотворительный хоккейный «Матч добра» в Ростове-на-Дону собрал 327 тысяч рублей в помощь детям-сиротам

В поединке сошлись клубы «Ростов» и «Атаман»
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
После игры зрители устроили "игрушкопад". Фото: предоставлено организаторами / Алексей Бойко.После игры зрители устроили "игрушкопад". Фото: предоставлено организаторами / Алексей Бойко.
Изменить размер текста:

Хоккейный «Матч добра» с участием ХК «Ростов», играющего в ВХЛ, и любительского клуба «Атаман», состоялся в южной столице.

Ледовый поединок вышел зрелищным, интересным, ярким и завершился со счетом 8:5 в пользу профессионалов. По итогам благотворительного матча, который проводился в помощь подопечным фонда «Я без мамы» - детям, оставшимся без попечения родителей, и ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, удалось собрать 327,3 тысячи рублей.

- Это не только средства от продажи билетов, которые, кстати, болельщики раскупили всего за два дня, но и пожертвования от зрителей, спонсоров и партнеров проекта, более 150 тысяч, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» организаторы. - Кроме того, на матч зрители пришли с мягкими игрушками, и после финальной сирены устроили «игрушкопад». Все 185 плюшевых подарка передадут маленьким воспитанникам социальных учреждений города Ростова.

А завершился «Матч добра» автограф-сессией болельщиков с хоккеистами обеих команд: спецзрителями на этой игре стали воспитанники школы-интерната №38 для слабовидящих детей и подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова-на-Дону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области подразделения 150-й дивизии уничтожили условного противника, заманив его в танковую засаду
К этому музею будет стоять очередь: В Ростове-на-Дону открылся исторический парк «Россия — моя история»
В соцсетях предупреждают о беременной воровке, орудующей в церквях Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону подросток рассказал, как его преследовал маньяк-педофил
В Ростовской области пропал без вести 32-летний Александр Бутенко
ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с французским «Брестом» во 2-м туре Лиги чемпионов
Более тысячи тонн мусора вывезли с улиц Ростова-на-Дону в ходе общегородского субботника
В Ростовской области мужчина погиб, отравившись угарным газом
В Ростовской области неизвестные сожгли ночью два автомобиля
Путин поприветствовал слет студотрядов, проходящий в Ростове-на-Дону
В Аксайском районе задержали подозреваемого в серии квартирных краж
На «Самбекских высотах» заложили сад Победы
Ушел из жизни Президент Адвокатской палаты Ростовской области Алексей Дулимов
14 октября жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье и сделать прививку от гриппа
Житель Ростова-на-Дону обманул интернет-магазин, заменив дорогие телефоны на сахар