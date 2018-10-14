Мохнатый мошенник: ловкач развел на деньги жителя Ростова-на-Дону, пообещав декоративное растение для дачи

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-14T18:57:07+03:00

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Житель южной столицы попался на удочку очередного афериста, промышлявшего разводом людей на деньги при оформлении заказов через Интернет.

- Ростовчанин нашел в Сети сайт, где предлагался так называемый стабилизированный мох для своей дачи (декоративное украшение, используемое для украшения. - прим. ред.), и заказал его, оплатив 10 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Но заказ он свой так и не получил. А Интернет-ресурс, через который он заказывал себе этот мох, как потом выяснилось, был удален.

Впрочем, ловкача удалось вычислить — стараниями оперативников из отдела «К», который, собственно, и занимается раскрытием подобных преступлений в киберпространстве.

-Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в полицейском главке. - Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.