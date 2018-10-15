«Завидуйте молча, диванные тролли»: ростовчанин поймал на набережной сома-гиганта

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-15T10:38:36+03:00

Однако Интернет-пользователи предположили, что улов был сделан на соседнем рынке или супермаркете

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. На ней мужчина стоит на ростовской набережной и держит в руках сома, размер которого не меньше метра.

- Вот какую рыбу можно поймать на нашей набережной, - подписал снимок Илья Антропов.

Однако в комментариях народ вместо того, чтобы порадоваться за рыбака, поставил под сомнение место улова. Были предположения, что рыба была поймана на соседнем рынке или в супермаркете. Правда, были и те, кто поддержал хозяина улова: «Завидуйте молча, диванные тролли».

- Уха классная из сома, улов мечта каждого рыбака, - написал еще один из Интернет-пользователей.

- Ммм, хороший сом, а если его закоптить вообще вкусняшка, - посоветовал рецепт другой.

- Люди, а вы умеете просто радоваться вместе с другими? Не язвить и не ехидничать, а просто радоваться! Доброта спасет мир. А злиться, вредно для здоровья, - призвал к миру третий.

- И как всегда куча экспертов , которые спиннинг видели только по телевизору, - рассказал четвертый. - Хороший улов! Удачливый рыбак!

Пост собрал несколько сотен лайков.

Как рассказал сайту rostov.kp.ru сам автор фото, это не его улов. Он проходил мимо, но был свидетелем того, как рыбу, действительно, выловили на ростовской набережной накануне утром, 14 октября.

- Вес рыбы килограммов шесть-семь, - рассказал "КП-Ростов" Илья Антропов. - Ловили на червя. На том же месте на предыдущих выходных парень вытащил сома на 22 кг! Говорят, что там яма и сомы часто клюют!