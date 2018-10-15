2018-10-15T11:06:25+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону дерево рухнуло на две иномарки

Сухие стволы продолжают падать, разбивая машины
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Фото с места ЧП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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В социальной сети ростовчане пожаловались на очередное сухое дерево, рухнувшее на припаркованные иномарки. ЧП произошло в самом центре города 14 октября - по адресу: Суворова, 91 (Покровский сквер).

- Пострадало два автомобиля. Там же был высоковольтный кабель, который просто чудом не разорвало, - сообщает очевидец.

В ответ горожане пишут, что ветки в центре города падают достаточно часто. Счет поврежденных машин уже пошел на десятки.

Напомним, что работа по сносу сухих в аварийныйных деревьев в городе все же ведется. Недавно были опубликованы адреса, по которым до 1 ноября должны срубить или обпилить опасные стволы в западном жилом массиве.

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