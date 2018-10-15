2018-10-15T11:01:41+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в массовой аварии с участием четырех машин пострадали три человека

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, в Ростове в аварии на улице Менжинского пострадали три человека. Об этом сообщили в социальных сетях сразу несколько очевидцев, выложив снимки страшных последствий.

По информации правоохранительных органов, столкнулись четыре автомобиля - Audi Q7 (по предварительным данным, водитель этой машины выскочил на встречную полосу, спровоцировав аварию), Toyota, Lexus и «девятка». Удар был такой силы, что машина отечественного производства опрокинулась.

- Один из пострадавших в реанимации, - написали в городском паблике.

Напомним, также вечером в воскресенье, 14 октября, в центре Ростова-на-Дону водитель Opel, согласно неофициальным данным, не уступил дорогу скорой помощи. Никто из людей не пострадал, а вот машины получили механические повреждения.

Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Чарующим взглядом и милой улыбкой»: подписчики оценили глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман
Банк ВТБ предоставил кредит в 750 миллионов рублей на развитие бизнеса
В Ростове-на-Дону задержали поджигателя автомобилей
Невеста поздравила Баскова с днем рождения в социальной сети
Погода в Ростове-на-Дону 15-21 октября 2018: бабье лето продолжается
Донские пограничники изъяли 200 кг контрабандной красной икры
В Ростове-на-Дону жители Суворовского требуют построить тротуар у пешеходного перехода
В Ростовской области поднят по тревоге спецназ Южного военного округа
В Ростове-на-Дону разбитую остановку не убирают уже три недели
В Азове утонули трое мужчин, перевернувшись на весельной лодке
Отопление в Ростове-на-Дону включат сегодня, 15 октября 2018 года: телефоны горячих линий
Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону дерево рухнуло на две иномарки