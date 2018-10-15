В Ростове-на-Дону в массовой аварии с участием четырех машин пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-15T11:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 14 октября, в Ростове в аварии на улице Менжинского пострадали три человека. Об этом сообщили в социальных сетях сразу несколько очевидцев, выложив снимки страшных последствий.

По информации правоохранительных органов, столкнулись четыре автомобиля - Audi Q7 (по предварительным данным, водитель этой машины выскочил на встречную полосу, спровоцировав аварию), Toyota, Lexus и «девятка». Удар был такой силы, что машина отечественного производства опрокинулась.

- Один из пострадавших в реанимации, - написали в городском паблике.

Напомним, также вечером в воскресенье, 14 октября, в центре Ростова-на-Дону водитель Opel, согласно неофициальным данным, не уступил дорогу скорой помощи. Никто из людей не пострадал, а вот машины получили механические повреждения.