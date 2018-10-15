Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-15T11:20:51+03:00

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В ночь на 15 октября в Ростове было совершено два поджога. Во дворах домов по улице Казахской, 55А и 1А с промежутком в два часа сгорели легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Volkswagen. Правда, эти происшествия удалось раскрыть очень быстро - из-за того, что виновник и не пытался сбежать.

- Полиция взяла молодого человека на месте, после поджога он сидел на лавочке, улыбался и смотрел, как горит автомобиль, - рассказал очевидец в социальной сети. - Парень оказался психически больным молодым человеком Приезжали его родственники, подтвердили, что болен и сбежал из дома. При нем была полная сумка с горючими веществами. Если бы полиция его не взяла, были бы еще поджоги.

В полиции подтвердили, что подозреваемый задержан, проводится проверка.

Пожарные прибыли на место происшествия и потушили транспортные средства, но машины получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат.