2018-10-15T11:20:51+03:00
Происшествия

Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону

Подозреваемого уже задержали
Илья БОГОМОЛОВ
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Сгоревший Nissan. Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.Сгоревший Nissan. Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.
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В ночь на 15 октября в Ростове было совершено два поджога. Во дворах домов по улице Казахской, 55А и 1А с промежутком в два часа сгорели легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Volkswagen. Правда, эти происшествия удалось раскрыть очень быстро - из-за того, что виновник и не пытался сбежать.

- Полиция взяла молодого человека на месте, после поджога он сидел на лавочке, улыбался и смотрел, как горит автомобиль, - рассказал очевидец в социальной сети. - Парень оказался психически больным молодым человеком Приезжали его родственники, подтвердили, что болен и сбежал из дома. При нем была полная сумка с горючими веществами. Если бы полиция его не взяла, были бы еще поджоги.

В полиции подтвердили, что подозреваемый задержан, проводится проверка.

Пожарные прибыли на место происшествия и потушили транспортные средства, но машины получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат.

rostov_roadsrostov_roads
#недоброеутроростов Сегодня ночью была совершена серия поджогов на пос. Чкаловском
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