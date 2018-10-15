СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-15T11:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Отопление в Ростове-на-Дону включат сегодня, 15 октября 2018 года: телефоны горячих линий. К слову, у входа многих домов уже появились объявления о точном запуске. Как рассказал сайту rostov.kp.ru наш эксперт, не во всех домах сразу станут горячими батареи именно к 15 октября. Как правило, заполнение системы длится от суток до трех дней. Существуют разные системы отопления, где-то надо вручную спускать воду, чтобы вышел воздух (и тогда уже идти к жильцам последних этажей, - прим. автр.). Также дата запуска зависит и от удаленности жилого помещения теплоисточника.

Известно, что на объектах социальной сферы - в садиках, больницах, школах и пр., отопление обещали дать на пять дней раньше - то есть с 10 октября.

Если в положенные сроки тепло так и не появилось, то нужно звонить в свою Управляющую компанию - там знают точную причину холодных батарей. Не добились ответа, тогда ресурсникам и на горячие линии ЖКХ.

АЛЛО!

МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» - 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98 или 05 (многоканальный).

Круглосуточная диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области (горячая линия) - 8 (863) 240-13-60.

Аварийные службы ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - 234-89-44.

Аварийные службы МУП «Теплокоммунэнерго» - 274-50-15.