2018-10-15T11:44:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разбитую остановку не убирают уже три недели

Горка стекла нервирует жителей улицы Мадояна
Илья БОГОМОЛОВ
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Разбитая остановка на улице Мадояна. Фото: bg.rostov-gorod.ruРазбитая остановка на улице Мадояна. Фото: bg.rostov-gorod.ru
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В разделе "Благоустройство" на портале ростовской мэрии появилась жалоба на разбитый остановочный павильон по улице Мадояна, 126.

- Вот уже три недели, как разбита остановка общественного транспорта. Мало того, что никто ее не восстанавливает, так еще и никто не убирает разрушенное стекло. Неужели никто из работников администрации не проезжает по улице Мадояна? - возмущается местный житель.

Напомним, недавно произошел громкий случай на площади Тружеников. Подросток с битой разбил стекло на такой же остановке и продолжал сидеть там со своими друзьями, пока проезжающие водители снимали это безобразие. Также регулярно поступают жалобы на рабитый павильон остановочного комплекса в переулке Пржевальского. Отметим, что все три точки находятся в западном жилом массиве города.

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