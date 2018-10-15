2018-10-15T11:45:04+03:00
Политика

В Ростовской области поднят по тревоге спецназ Южного военного округа

Перед бойцами стоит задача в ходе 100-километрового марш-броска уничтожить всех диверсантов на своем пути
Александр СТЕПАНОВ
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Задача спецназа - прийти, обнаружить и победить.Задача спецназа - прийти, обнаружить и победить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спецназ ЮВО, дислоцированный в Ростовской области, поднят по тревоге в Ростовской области и направлен в район проведения учений - на Кадамовский полигон.

- В ходе 100-километрового марша по пересеченной местности спецназовцы, двигаясь одновременно в составе нескольких колонн, отработали задачи противодиверсионных действий — причем, все происходило в режиме полного радиомолчания, потому что параллельно проводилось радиоподавления средств условного противника, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. - Плюс им пришлось преодолеть, по сценарию учений, зараженные участки местности, отработав нормативы по радиационной химической и биологической защите. Командиры групп спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» провели разведку на пути следования колонн военной техники.

Далее спецназовцам предстоит обнаружить вражескую базу, передать ее координаты на пункт управления для нанесения авиаударов, уничтожить диверсионно-разведывательные группы, взять штурмом оплот противника и освободить заложников.

- Особое внимание будет уделяться умению действовать в тылу врага, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения,- подчеркнул Астафьев. - Всего в этом тактико-специальном учении принимают участие более 250 военнослужащих и свыше полусотни единиц специальной боевой техники.

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