В Ростове-на-Дону жители Суворовского требуют построить тротуар у пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-15T11:53:46+03:00

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В Ростове-на-Дону жители микрорайона Суворовский просят обратить внимание на ситуацию, которая там сложилась. О ней на сайте «Благоустройство города» рассказал один из местных жителей.

- На пересечении улиц Вавилова и П. Кляты для пешеходов нарисовали зебру на оживленном перекрестке, - говорится в обращении к чиновникам. - Переходя с одной стороны на другую, там должен быть тротуар, а его нет. И такая ситуация с трех сторон на этом перекрестке. То есть мамочки с колясками, перейдя по зебре на другую сторону дороги, вынуждены идти либо по проезжей части - а дорога там узкая, либо по грязи и камням.

Таким образом, пешеходы подвергают себя опасности.

- Нам очень нужен тротуар для упорядочения движения пешеходов, во избежания аварий. Не оставайтесь равнодушными к нашей проблеме, ведь через этот перекресток родители водят детей в садик, а скоро и в новую школу будут водить школьников, - заключил автор Интернет-жалобы.