2018-10-15T12:02:35+03:00
Общество

Донские пограничники изъяли 200 кг контрабандной красной икры

Решается вопрос о наказании
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донские пограничники распространили официальное сообщение о задержании крупной партии красной игры. Подозреваемый в попытке переместить ее через границу - житель поселка Чертково (Ростовская область).

- На окраине населенного пункта пограничный наряд задержал гражданина России, который доставлял к линии государственной границы коробки из припаркованного недалеко автомобиля, - рассказали "КП-Ростов" в пограничном управлении ФСБ России по РО.

Мужчину задержали. Оказалось, что он перетаскивал к границе банки с красной икрой. Вес партии составил порядка 200 кг, а стоимость, по предварительным данным, около 600 000 рублей.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит штраф, а красная икра, скорее всего, будет конфискована.

Красная икра, скорее всего, будет конфискована. Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

Красная икра, скорее всего, будет конфискована.Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

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