СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-15T12:16:13+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 15-21 октября 2018: бабье лето продолжается. Во всяком случае, если верить прогнозам синоптиков, сильных скачков температуры в ближайшие дни не предвидится.

Так, в понедельник, 15 октября, столбики термометров застынут на отметке в плюс 22 градуса выше нуля. Ветра практически не будет - до трех метров в секунду.

Во вторник, 16 октября, в дневные часы на градус холоднее - до плюс 21. Ветер поменяет свое направление на восточное. Временами, его скорость будет достигать десяти метров в секунду.

В среду, 17 октября, также же жарко - до плюс 22 градусов. А начиная с четверга, 18 октября, похоже, тепло начнет потихоньку сдавать свои позиции. В это день еще будет до 21 со знаком плюс.

В пятницу, 19 октября, уже плюс 20. Ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду.

А в выходные столбики термометров опустятся до отметки в плюс 17 градусов.

Атмосферное давление всю рабочую неделю выше нормы - до 763 миллиметров ртутного столба, и все дни без осадков и будет светить солнце.