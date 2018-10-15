Невеста поздравила Баскова с днем рождения в социальной сети

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-15T13:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, поздравлять друг друга в социальных сетях у звезд стало доброй традицией. Невеста «Золотого голоса России» Николая Баскова отплатила ему той же монетой, поздравив любимого на странице в своем Инстаграм. хотя в прошлом году лично приезжала к нему на встречу.

- Коленька, дорогой мой! С Днем Рождения ! - подписала красавица трогательный снимок, где они вдвоем. - Ты умеешь создать праздник для всех и найти теплые, идущие от сердца слова, для каждого. Ты - талантливый, добрый, искренний, щедрый, Ты - настоящий! Поздравляю Тебя, мой хороший и от всей души желаю Тебе получать столько же тепла и добра, сколько Ты отдаешь. Твоя, V.

lopyrevavika Коленька, дорогой мой! С Днём Рождения !

Поклонники воодушевились.

- Как приятно видеть вас вместе! Желаю от всей души Коле завоевать ваше сердце!!! Коля очень классный как человек и душа у него щедрая, добрая!!! Виктория, вы красавица. Спасибо за такую красивую фотографию,порадовали наш глаз, - написал один из них.

Многие писали: «Вы прекрасная пара» и «Вы потрясающе смотритесь вместе!». Но были и те, кто напомнил влюбленным: «А где обещанная свадьба?».

Пост красавицы за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасибо за любовь и слезы: Басков поздравил Лопыреву с Днем рождения. И попрощался?

26 июля, самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева отмечает свой 35-летний юбилей. Поклонники, затаив дыхание ждали, когда титулованную красавицу, наконец, поздравит ее жених - «Золотой голос России» Николай Басков. Ближе к обеду тенор все-таки опубликовал в своем Инстаграм поздравление. Правда, похоже оно больше на прощальное письмо (подробности)