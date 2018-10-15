2018-10-15T13:03:17+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали поджигателя автомобилей

Очевидцы выложили снимки в соцсети
Ольга КУПОРОВА
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В ночь с 14 на 15 октября в Ростове-на-Дону задержали молодого человека, на счету которого как минимум два поджога автомобилей, припаркованных на Казахской. Мужчина спалил «Ниссан» и микроавтобус «Фольксваген».

- Полиция взяла молодого человека на месте происшествия, после поджога он сидел на лавочке, улыбался и смотрел, как горит автомобиль, - написал очевидец (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены), - Парень оказался психически больным молодым человеком Приезжали его родственники, подтвердили, что сбежал из дома, и что он болен.

Напомним, ранее в Ростове полиция раскрыла серию поджогов мобильных кофеен. Хулиганом оказался 32-летний уроженец Аксая, прошлое которого достаточно сомнительное, - судим за кражи и грабежи, нигде не работал, перебивался случайными доходами. Два раза хулигану сходили с рук поджоги, на третий его сняли камеры наблюдения.

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#недоброеутроростов
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