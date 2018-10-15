2018-10-15T13:14:22+03:00
Общество

Банк ВТБ предоставил кредит в 750 миллионов рублей на развитие бизнеса

Благодаря новым возможностям компания «Слотекс» планирует поставлять свою продукцию за рубеж
Ольга КУБЫШЕВА
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750 миллионов рублей на развитие бизнеса. Именно столько представил банк ВТБ производителю мебельных комплектующих и отделочных материалов АО «Слотекс», который успешно развивает сложное производство и выпускает конкурентоспособную продукцию не только на отечественном, но и на европейском рынке. Речь идет о двух кредитных линиях: одна из них - на рефинансирование кредита в другом банке, другая - на поддержание текущей деятельности.

- Мы рады стать партнером компании на новом этапе ее развития и обеспечить реализацию стратегических проектов, - отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Как рассказал генеральный директор АО «Слотекс» Вадим Осипов, за последние годы компания открыла несколько производственных направлений и стала многопрофильным холдингом. Благодаря привлеченным средствам планируется нарастить производственные мощности и выйти на экспортные рынки.

- В наших ближайших планах - увеличить выпуск декоративной текстурной бумаги и меламиновых пленок, используемых для ламинированного ДСП, и начать поставки этих продуктов за рубеж, - добавил он. - Надеемся, что сможем успешно их реализовать при поддержке ВТБ.

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